В Тольятти задержан юноша по подозрению в убийстве и ограблении ровесницы

В Тольятти вблизи улицы Юбилейная на одном из пустырей в воскресенье вечером, 23 декабря, обнаружено тело 16-летней девушки с колото-резаными ранениями шеи и туловища. Подозреваемого в совершении преступления удалось оперативно установить и задержать, сообщает СУ СКР по Самарской области.

Им оказался ее знакомый, 16-летний местный житель. По версии следствия, молодые люди поссорились, и подозреваемый нанес девушке несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. Кроме того, она была ограблена.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «убийство». В отношении задержанного решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным местных СМИ, убитая жительница Тольятти была мастером спорта по плаванию. В 2017 году она завоевала серебро на чемпионате России по плаванию среди юниоров.

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