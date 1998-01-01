Победительницей конкурса «Мисс Москва-2018», который завершился в столице в понедельник, 24 декабря, стала Алеся Семеренко.

24-летняя красавица родом из Краснодарского края.

— Спасибо огромное, у меня нет слов, сегодня сбылась моя мечта. Хочу сказать, что самым сложным были репетиции, а не сам конкурс. Хотя в финале я боялась забыть некоторые движения в танце, — сказала она после того, как на ее голову водрузили корону.

Второе место заняла 25-летняя Анна Любенко, а третье — 24-летняя Екатерина Ламан. Кроме того, каждая из 49 финалисток стала победительницей в определенной номинации.

Отличием конкурса в этом году состояло в том, что в нем могли участвовать девушки до 34 лет. Ранее возрастное ограничение составляло 26 лет.

Ежегодный конкурс красоты «Мисс Москва» проводится с 1994 года.

Ранее Пятый канал рассказывал, как «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина вышла замуж за короля Малайзии.