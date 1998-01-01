Как католики всего мира отмечают Рождество

Сегодня католики всего мира отмечают Рождество Христово — один из самых главных религиозных праздников.

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По традиции, в этот день в храмах проводят три особых литургии: ночью, на заре и днем. Главная служба проходит в Ватикане, в Соборе Святого Петра. Ее возглавляет Папа Римский Франциск.

Еще один традиционный центр рождественского притяжения — Вифлеем. Тысячи людей со всего мира собираются в этом палестинском городе, чтобы побывать на праздничной мессе в базилике Рождества Христова. По преданию она построена на месте рождения Иисуса. Отмечают этот праздник и в России.

В нашей стране действует 250 католических приходов. В Москве праздничные мессы проходят в кафедральном соборе непорочного зачатия пресвятой девы Марии. А в Петербурге в эту ночь наступление рождества верующие отмечали в одном из старейших католических храмов России — базилике Святой Екатерины.