Кадры с места жуткого ДТП с шестью погибшими в Краснодарском крае

Страшная авария в Краснодарском крае этой ночью унесла жизни шести человек. В том числе одного ребенка. ДТП произошло на трассе «Темрюк — Краснодар — Ставрополь». Там легковой автомобиль выехал на встречную полосу и на большой скорости столкнулся с иномаркой.

Из-за сильного удара обе машины превратились в груду искореженного металла. Чтобы достать тела погибших спасателям пришлось разрезать металл с помощью специального оборудования.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские. Они устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как автомобиль врезался в толпу школьников в Китае, в результате чего погибли пять человек.