Роскачество назвало лучшее отечественное шампанское

Перед Новым годом магазины демонстрируют огромное разнообразие шампанского и широкую палитру цен. Как не ошибиться с выбором и не испортить себе праздник. Приличное игристое меньше чем за тысячу рублей — это реальность или фантастика?

Пять тысяч бутылок в час. В декабре на заводе игристых вин — шампанского выпускают больше, чем за все остальные месяцы вместе взятые. Бесконечная лента игриво дребезжит самым новогодним звуком на свете.

Путь к новогоднему столу начинается с производственного цеха. В эти дни конвейер работает без перерывов. Сырье на завод шампанского поступает из винодельческих регионов всего мира. Но вот пузырьки в нем свои, петербургские.

Это в советское время вино для северного «Шампанского» везли из союзных республик. Теперь у отечественного игристого — преимущественно европейский привкус.

— Основной поставщик это Испания. Виноматериал приходит большим танкером 6 миллионов литров, — рассказала заместитель начальника винно-материального цеха Алла Берестенникова.

И только микроскопическая часть сырья попадает в подвалы — где «Шампанское» вызревает традиционным методом. По рецепту из Шампани — прямо в бутылках.

— Остатки жизнедеятельности дрожжей, которые умирая оставляют нам прекрасный аромат и вкус «Шампанского», — говорит бренд-амбассадор завода игристых вин Дина Гнилицкая.

Эти бутылки станут коллекционной редкостью. Массовый продукт разливают десятками миллионов литров. Народное игристое бродит в гигантских резервуарах. Технологию придумали больше полувека назад, чтоб напоить шампанским всю страну.

— Это как одна большая бутылка. Вино, ликер, дрожжи. Закрывается емкость и 21 день контролируется брожение, — рассказал начальник цеха шампанизации Владислав Джабиев.

Настоящие ценители шампанского — среди пузырьков они чувствуют неожиданные оттенки.

— Мы ощущаем аромат хлеба, бриоши.

А вот на массовый продукт дегустаторы смотрят свысока.

— «Буратино» для взрослых. Есть газация, есть алкоголь. Игристыми мы можем назвать эти вина, но производство упрощенным способом, — сказала лектор образовательного центра Ольга Белошицкая-Верпш.

Впрочем, по результатам масштабного предновогоднего исследования оказалось, что отечественное «Шампанское» не стоит списывать со счетов. Большая часть игристых вин, которые стоят до тысячи рублей — получила высокие оценки дегустационной комиссии.

— Было ограничение по цене — от 200 до 1000 рублей. Относительно недорогие ординарные вина. В исследовании были оценки выше 84 баллов — что на мировом уровне достаточно высоко, особенно недорогие, — пояснил заместитель руководителя Российской системы качества Илья Лоевский.

Из полусотни образцов только три не дотянули до государственного стандарта. И если такое шампанское грозит разве что утренним дискомфортом, то основной ущерб здоровью — любители игристого наносят себе сами.

— Если мы говорим о прямом попадании пробки от шампанского в глаз, то это калечащая травма. После этой травмы восстановление функций практически невозможно, — предостерегает врач офтальмолог Евгений Гурмизов.

Правильно открывать шампанское — особое искусство.

— Мы должны держать пробку и подкрутить бутылку. И в этом случае у нас получится все тихо. — А если хочется громко? — Тогда надо саблей.

Чтобы исполнить гусарский трюк без ущерба для себя и гостей — тренироваться надо загодя и уж точно не за новогодним столом.

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