«Опасно для здоровья»: врачи запрещают пить шампанское с пеплом в новогоднюю ночь

Новогодняя традиция выпивать бокал шампанского с пеплом бумаги, на которой было написано желание, на самом деле может серьезно навредить здоровью. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил ведущий сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов.

По словам специалиста, в бумаге содержатся вредные для организма человека примеси.

— Бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание, — цитирует агентство Морозова.

Как, в свою очередь, сообщает РЕН ТВ, чаще всего в России к этой новогодней традиции прибегают женщины в возрасте от 20 до 40 лет.

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