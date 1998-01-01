США планировали построить в Симферополе биолабораторию для опытов над людьми, однако присоединение Крыма к России в 2014 году сорвало планы американцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

По ее словам, на территории Симферополя были найдены ящики с биоматериалами, готовые к отправке в Америку. В них находились 104 пула эктопаразитов (паразиты, живущие на поверхности тела человека и животных), 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сывороток крови от людей. Все это располагалось в здании бывшей советской противочумной станции.

— Сегодня на Украине 11 лабораторий США, и они модернизированы на средства Пентагона. Предполагалось строительство такой лаборатории и в Симферополе, — подчеркнула Попова.

Ранее Пятый канал сообщал, что у Москвы не раз вызывала опасения деятельность лаборатории имени Лугара, находящаяся в Тбилиси. По одной из версий, ученые из Грузии и США могут проводить там летальные эксперименты над людьми. Однако грузинская сторона считает российские опасения напрасными и заявляет, что лаборатория занимается исключительно научными изысканиями.