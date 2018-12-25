«Красивый подарочек»: Ревва с супругой поразили Instagram фото без штанов

Шоумен Александр Ревва вновь удивил подписчиков Instagram, выложив фото без штанов. На снимке юморист позирует вместе с женой Анжеликой, которая, к слову, тоже снялась в майке и плавках.
Александр не мог пройти мимо такого повода пошутить.
— Если вам на Новый год подарят обычные носки, не расстраивайтесь. Загляните внутрь, а вдруг вы найдете еще один очень красивый подарочек, — намекает Ревва на свою жену в подписи.
Пользователи ответили шутками на шутку.
— Это вы что, на подарки к Новому Году так потратились или налоги заплатили?
— Они не рассчитывали на съемку в полный рост, думали — портрет будет!
— Может скинемся нуждающимся на портки?
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