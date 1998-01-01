Стала известна личность мужчины, открывшего огонь по врачу в Петербурге

Мужчина, выстреливший в своего доктора на улице 4-я Советская, 25 декабря, в Петербурге был постоянным пациентом данного медицинского учреждения. Известно, что его зовут Сергей, ему около 50-58 лет.

Паспорта у мужчины на руках не было, на прием иглоукалывания он записался по звонку доктору.

Как стало известно Пятому каналу, в тот момент, когда врач готовила пациента к процедуре, посетитель достал травматический пистолет и открыл огонь. Две пули попали в живот гирудотерапевта, еще одна в ногу. Женщине удалось убежать. Сейчас ее осматривают медики.

На место прибыли сотрудники полиции, они выясняют все подробности этого ЧП.

Сам мужчина свел счеты с жизнью.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как муж пациентки избил врача за требование сдать анализ мочи.