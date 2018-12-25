Кристина Асмус опубликовала в Instagram порцию новых фактов о себе

, 20:12 29

Актриса рассказала, как две недели занималась гимнастикой с переломом в руке.

Фото: Instagram @asmuskristina

Российская актриса Кристина Асмус в недавнем прошлом несколько раз становилась героиней скандальных публикаций в связи со слухами, что у нее появился другой мужчина и якобы ее совместная жизнь с юмористом Гариком Харламовым дала трещину.

Сама актриса призналась, что к сплетням вокруг себя относится абсолютно спокойно.

— Пока СМИ продолжают ежедневно фантазировать к кому же я «на самом деле» «ухожу» из семьи, напишу-ка я новые факты о себе, — так начала свой пост в Instagram Кристина.

Например, Кристина Асмус призналась, что у нее нет любимого парфюма. Актриса постоянно их меняет. Также девушка вспомнила, как в 12 лет две недели занималась гимнастикой с переломом и трещиной в руке. Еще среди интересных фактов — Кристина Асмус забирает из отелей одноразовые тапочки для гостей в свой дом. И знаменитость поведала, что в детстве путала музыкантов Игоря Николаева и Леонида Агутина.

Кроме того, супруга Гарика Харламова стесняется фотографироваться на телефон, если кто-то на нее смотрит. Также Кристина Асмус любит разбирать пакеты, когда приходит из магазина, сообщает Дни.ру

Актриса с 2013 года замужем. В январе 2015-го у Кристины и Гарика родилась дочь Анастасия.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кристину Асмус заподозрили в родстве с Анной Хилькевич

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