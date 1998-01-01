Районного депутата из Алтайского края обвинили в избиении сотрудниц кафе

, 19:47 Видео 45

Скандал разразился после корпоратива в кафе села Чемал, когда народный избранник якобы отказался платить за водку.

Фото, видео: www.globallookpress.com, РЕН ТВ

Алтайского депутата обвинили в избиении сотрудницы кафе, певицы и ее внука. Следственный комитет начал проверку публикаций местных СМИ, которые написали об инциденте, произошедшем 22 декабря в селе Чемал.

Как сообщает сайт KP.RU, депутаты районного совета провожали уходящий год в кафе «Чемальское подворье». После корпоратива один из них вернулся и продолжил застолье, а когда ему принесли счет, отказался платить и устроил скандал. Персонал заведения снимал происходящее на видео, которое обнародовал Telegram-канал «Следак шепнул». На записи мужчина оскорбляет сотрудников кафе, нецензурно выражается, а в какой-то момент набрасывается на сотрудницу.

Как сообщили потерпевшие следователям, 40-летнюю женщину мужчина ударил рукой по голове. Когда в спор вмешалась работавшая в кафе 59-летняя певица, мужчина попытался ударить и ее. Внук артистки вступился за бабушку и тоже получил по лицу. В конце концов персонал заведения заперся на кухне и вызвал полицию, которая задержала агрессивного посетителя.

В Следственном комитете газете сообщили, что «героем» ролика был заместитель председателя районного совета депутатов Юрий Корнеев. Сам он заявил, что никого не трогал, только нецензурно выражался.

— Я в шоке. У меня карточки не оказалось с собой, я говорю, я сейчас на такси приеду, отдам или завтра зайду и рассчитаюсь. Я же чемальский, меня все знают. Нет, она закричала, вызывайте полицию. Я никого пальцем не трогал. Я мастер спорта, если бы я хотел их избить — отметки остались бы. Кроме того, там были женщины, я за свои 60 лет только с мужиками дрался, — цитирует KP.RU рассказ депутата.

По словам Корнеева, ему «отзвонились полицейские», которые изучили видео и ничего компрометирующего не нашли.

Ранее Пятый канал рассказывал о народном депутате Якутии Юрии Садовникове, который устроил пьяный дебош в гостинице Усть-Неры, вломившись в трусах в номер к пилотам вертолета.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

20:29
В Сирии празднуют первое за несколько лет Рождество без войны
20:12
Кристина Асмус опубликовала в Instagram порцию новых фактов о себе
20:04
Поклонники раскритиковали клип Волочковой на песню из «Иронии судьбы»
19:58
Опубликован список попавших под российские санкции украинцев
19:47
Районного депутата из Алтайского края обвинили в избиении сотрудниц кафе
19:35
Большой взрыв не является началом всего — ученые
19:31
Hyundai будет производить двигатели в Санкт-Петербурге
19:17
Цвет настроения — Рождество: Российский космонавт оригинально поздравил католиков
19:08
Санкт-Петербург стоит в аномальных пробках
18:51
Упавший в Хабаровске метеорит является обломком Нибиру — уфологи
18:31
Пятый канал подвел итоги 2018 года
18:29
«Был на антидепрессантах» — Раненая сотрудница петербургской клиники рассказала о стрелке
18:11
Как изменится жизнь россиян с 1 января
18:03
Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых событий 2018 года
17:47
Видео с места, где пациент клиники стрелял во врача в Петербурге
17:42
Кевин Спейси самовольно вернулся к роли Фрэнка Андервуда из «Карточного домика»
17:24
Виталий Калоев, убивший швейцарского авиадиспетчера, вновь стал отцом
17:18
«Красивый подарочек»: Ревва с супругой поразили Instagram фото без штанов
17:09
Кошмар фермеров: Стаи страусов оккупировали земли северной Германии — репортаж
17:00
Депутат Рады, подравшийся на ток-шоу, пригрозил своему «врагу» убийством

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама