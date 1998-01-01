Районного депутата из Алтайского края обвинили в избиении сотрудниц кафе

Алтайского депутата обвинили в избиении сотрудницы кафе, певицы и ее внука. Следственный комитет начал проверку публикаций местных СМИ, которые написали об инциденте, произошедшем 22 декабря в селе Чемал.

Как сообщает сайт KP.RU, депутаты районного совета провожали уходящий год в кафе «Чемальское подворье». После корпоратива один из них вернулся и продолжил застолье, а когда ему принесли счет, отказался платить и устроил скандал. Персонал заведения снимал происходящее на видео, которое обнародовал Telegram-канал «Следак шепнул». На записи мужчина оскорбляет сотрудников кафе, нецензурно выражается, а в какой-то момент набрасывается на сотрудницу.

Как сообщили потерпевшие следователям, 40-летнюю женщину мужчина ударил рукой по голове. Когда в спор вмешалась работавшая в кафе 59-летняя певица, мужчина попытался ударить и ее. Внук артистки вступился за бабушку и тоже получил по лицу. В конце концов персонал заведения заперся на кухне и вызвал полицию, которая задержала агрессивного посетителя.

В Следственном комитете газете сообщили, что «героем» ролика был заместитель председателя районного совета депутатов Юрий Корнеев. Сам он заявил, что никого не трогал, только нецензурно выражался.

— Я в шоке. У меня карточки не оказалось с собой, я говорю, я сейчас на такси приеду, отдам или завтра зайду и рассчитаюсь. Я же чемальский, меня все знают. Нет, она закричала, вызывайте полицию. Я никого пальцем не трогал. Я мастер спорта, если бы я хотел их избить — отметки остались бы. Кроме того, там были женщины, я за свои 60 лет только с мужиками дрался, — цитирует KP.RU рассказ депутата.

По словам Корнеева, ему «отзвонились полицейские», которые изучили видео и ничего компрометирующего не нашли.

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