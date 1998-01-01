Опубликован список попавших под российские санкции украинцев

Российский Кабмин опубликовал расширенный список украинских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции.

Меры распространяются в том числе на мэра Одессы Геннадия Труханова, первого замглавы МВД Украины Сергея Ярового, депутата Верховной рады от «Оппозиционного блока» Александра Вилкула и еще на целый ряд физических лиц.

Стоит отметить появление в санкционном перечне начальника главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы, главы государственной погранслужбы Украины Петра Цигикала, заместителя главы Национальной полиции Вадима Троян. В полном списке эти фамилии указаны вместе с целым рядом депутатов правящего «Блока Петра Порошенко», партии «Самопомощь» и чиновников.

Среди компаний попавших под санкции Москвы значатся Государственный экспортно-импортный банк Украины (АО «Укрэксимбанк»), украинская энергетическая компания «Центрэнерго», «Укроборонпром», «Укрспецэкспорт» и другие.

Ранее Пятый канал рассказывал, почему в Кабмине расширили санкции против Украины.