Кабмин расширил украинский санкционный список

В правительстве расширили украинский санкционный список, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Специальные экономические меры начнут действовать в отношении более 200 граждан и организаций Украины. Соответствующее постановление подписал премьер-министр.

Контрсанкции введены в связи с недружественными действиями Украины в отношении россиян и юридических лиц.

Ранее Пятый канал рассказывал о новых санкциях против России, введение которых не исключил спецпредставитель Госдепа на Украине Курт Волкер.