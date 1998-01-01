Наркологи не рекомендуют использовать аспирин в качестве средства от похмелья. Лекарственный препарат может спровоцировать воспаление слизистой оболочки желудка и даже вызвать кровотечение.

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По мнению специалистов, лучшее средство после чрезмерных возлияний — это крепкий бульон или кефир. А физические нагрузки стоит вообще исключить.

Наркологи также развеяли миф о том, что употребление жирной пищи или масла до приема алкоголя поможет длительное время оставаться трезвым. Вся суть заключается в том, что первая доза алкоголя, попадая в желудок, который смазан маслом, не всасывается. Любитель спиртного считает, что количество выпитого не велико, и продолжает употреблять алкоголь. В определенный момент масло, обволакивающее желудок, растворяется и все накопившееся спиртное резко всасывается в организм человека, который буквально в мгновение переходит из почти трезвого состояния в почти «убойно пьяное», сообщает Ria.ru.

Ранее Пятый канал рассказал о четырех советах, которые спасут от похмелья 1 января.