Видео: Санта Клаус доставил более 7 миллиардов подарков на Рождество в 2018 году

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За тем, каким маршрутом следует Санта, развозя подарки, традиционно проследила американская аэрокосмическая служба.

Фото, видео: www.globallookpress.com, YouTube @NORAD Tracks Santa

Во вторник, 25 декабря, католики всего мира встретили Рождество. В большинстве стран этот праздник отмечают все жители государства, независимо от религии — по значимости рождественский день затмевает даже Новый год. В Сочельник — канун Рождества — миллионы детей ждут в гости Санта Клауса, который положит подарки под елку.

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В настоящее время Санта Клаус уже закончил свою рождественскую работу и вернулся домой. За один день волшебник успел раздать больше семи миллиардов подарков для малышей по всему миру.  Точное количество подарков показывает специальный сайт, который создан при Объединенном командовании аэрокосмической обороны Северной Америки.

Вот уже более полувека военные каждые рождественские праздники публикуют на портале информацию о том, где именно в данный момент пролетают заветные сани зимнего волшебника.

Однако два подарка из многомиллиардного списка точно достались не детям: ранее Санта Клаус рассказал, что подготовил «секретные» подарки для Владимира Путина и Дональда Трампа.

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