Деды Морозы из 13 стран мира поздравили Пятый канал с Новым годом

Деды Морозы и Санта-Клаусы из 42 российских городов и 13 стран мира поздравили Пятый канал с наступающим Новым годом, приняв участие в забеге в центре Санкт-Петербурга 22 декабря.

Главным событием марафона стало поздравление петербургского канала с 80-летием — Деды Морозы и Санта-Клаусы сначала зажгли новогодние огни, а затем «выстроились» в цифру «пять». Зрители Пятого канала могли наблюдать за уникальным зрелищем с высоты «птичьего полета». Специально для них новогодний флеш-моб снимали на коптер.

Стоит отметить, что мероприятие прошло в рамках III Международного забега главных новогодних символов. Посмотреть на марафон пришли 45 тысяч зрителей. Участники забега получили специальные подарки.

Ранее Пятый канал публиковал видео в честь юбилея легендарного ленинградского телевидения.