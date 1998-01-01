В Казани вечером во вторник, 25 декабря, мужчина с пистолетом напал на двоих человек. Как сообщает агентство «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на пресс-службе МВД Татарстана, обстоятельства инцидента выясняют сотрудники полиции.

— Перестрелке произошла на улице Островского рядом с кафе. Раненые доставлены в городскую больницу. Погибших нет, — отметил собеседник агентства.

Момент перестрелки запечатлели камеры наружного наблюдения. На записи видно, что сначала мужчина якобы разговаривает по телефону и намеревается просто пройти мимо припаркованного автомобиля, в который за несколько секунд до этого сел водитель. Однако поравнявшись с машиной, пешеход пытается открыть дверь авто. Когда это ему не удается, он достает пистолет и стреляет. Второй выстрел прозвучал уже после того как раненый водитель вышел из машины. Третья пуля досталась мужчине, который бросился на помощь пострадавшему.

По информации Минздрава Татарстана, раненые были доставлены в больницу и срочно прооперированы. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

О личности стрелявшего пока не сообщается.

Ранее Пятый канал публиковал видео с места, где пациент клиники стрелял во врача в Петербурге.