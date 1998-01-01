Видео с места, где пациент клиники стрелял во врача в Петербурге

, 17:47 Эксклюзивное видео 151

По данным следствия, мужчина открыл огонь из двух травматических пистолетов.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в клинике на 4-й Советской улице, 25 декабря, сообщили в Следственном комитете.

Расследование ведется по статье о покушении на убийство. По данным следствия, посетитель пришел в центр восточной медицины по предварительной записи по телефону для прохождения процедуры иглоукалывания.

Когда врач готовила его в к процедуре, посетитель несколько раз выстрелил в нее из двух травматических пистолетов и ранил в живот. Женщине удалось убежать, а стрелок свел счеты с жизнью на месте.

Как сообщили сотрудники мединцинского учреждения, мужчина выглядел неопрятно, был угрюмым и подавленным.

Ранее Пятый канал рассказыал о личности мужчины, напавшего на медработника.

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