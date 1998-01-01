Петербург на несколько дней превратился в шахматную столицу мира. В город съехались лучшие гроссмейстеры со всей планеты. Чемпионат по быстрым шахматам и блицу должен был проходить в Саудовской Аравии, но из-за политических скандалов вокруг Эр-Рияда туда отказались ехать спортсмены из Израиля, Ирана и Катара. Пришлось срочно искать новое место. Северная столица России подошла идеально — с подготовкой справились всего за месяц. Церемония открытия впечатлила всех. Теперь впереди напряженная борьба.

— Последующие пять дней у меня будет отнюдь не новогоднее настроение, я буду работать, буду заканчивать год в тяжелой работе, но все-таки надеюсь, что в отличном настроении его закончу, — говорит гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин.

Сергей Карякин — главный конкурент действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена из Норвегии. В 12 лет россиянин стал самым молодым гроссмейстером в истории, его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Желаем удачи нашему спорстмену!

Ранее Пятый канал сообщал, что в российских школах шахматы станут обязательным предметом.