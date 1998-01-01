Росконтроль составил рейтинг семги — шесть марок исследовали по 50 параметрам и ужаснулись — только один товар оказался безопасен. В остальных пяти образцах найдены бактерии. Кроме того, вся рыба не «дикая», а искусственно выращенная, каждый второй образец и вовсе не семга, а более дешевая форель.

В том же стиле, меняя настоящую красную икру на имитацию, мошенники завалили прилавки псевдо деликатесом. Условия, в каких штампуют эти левые банки, и прибыль, которую они получают, — шокируют.

— Подскажите, а документы есть на икру?

— Нету у меня.

— А может подскажете почему цена такая дешевая — 200 рублей?

— Не знаю я! Не знаю!

— Документов никаких? А попробовать дадите?

— Нету у меня на пробу.

В ответ на просьбу показать документы продавцы тут же покидают рабочее место. Подозрительную икру на стихийных рынках возле станций метро продают с начала декабря. Чем ближе новогодний праздник, тем больше предложение. Икра кеты, горбуши, нерки и даже редких лососевых. Чтобы проверить качество товара — пробуем. На свой страх и риск.

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— Есть вероятность, что ее просто замешали в каком-то процентном соотношении, — пробует на вкус эксперт Алексей Рудько.

— Да, чувствуется.

— Потому что где-то попадаются какие-то икринки, а где-то просто рыбная масса идет.

У этого продавца документы находятся. Но ветеринарный сертификат явно поддельный. Настоящие — идут с QR-кодом, через который можно посмотреть — где и когда произвели товар, на чем перевозили, и можно ли его здесь продавать.

— Ты берешь имитацию да, икры?

— Да.

— Сколько можно сделать из одного такого пакета, какое количество икры?

— Примерно восемь можно.

— Восемь? Восемь банок?

— Да.

На видео — работа цеха по производству подпольной икры. Запись недавно появилась в сети. Вместо оригинала здесь заменитель. О соблюдении санитарных норм говорить не приходится. Так что вместе с подделкой могут продать кишечную палочку. Консервные банки для своего товара делают здесь же.

— Это ты сейчас будешь делать дату изготовления да?

— Да.

— У тебя какая там выставлена?

Сама по себе имитация икры не опасна. Ее делают из экстракта морских водорослей и рыбного бульона. Только стоит она в три раза дешевле настоящей. Поэтому подпольщики за обман получают сверхприбыли. К тому же отличить имитацию от икры зачастую почти невозможно.

— Она уже гораздо ближе по своим показателям к натуральной икре. Она обладает тонкой мягкой оболочкой и жидким центром. То есть на языке она будет лопаться как настоящая. И визуально, и на вкус она будет очень похожа на натуральную икру, — рассказала директор по маркетингу компании Яна Петуш.

Единственный способ отличить имитированную икру от настоящей — бросить ее в кипяток. Дело в том, что икра, полученная от рыбы содержит в себе белок. Поэтому от варки она сразу побелеет. В то же время имитированный продукт в кипятке никак не изменится.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в начале декабря заявил о снижении в два раза стоимости красной икры.

Тем же способом можно узнать есть ли в натуральной икре вредные добавки. Если над водой поднялась пена, появился неприятный запах — товар лучше сразу выбросить. Но чтобы точно себя обезопасить, нужно покупать икру в розничных сетях и специализированных магазинах.

— Продажа пищевых продуктов и красной икры возле метро, в неустановленных местах — это незаконная предпринимательская деятельность. И указанная продукция, она чаще всего реализуется неизвестными гражданами, без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. И данная продукция априори считается небезопасной, — сообщила начальник отдела надзора за питанием населения управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

По данным Росрыболовства к началу декабря производство лососевой икры выросло почти в два раза. Из-за этого цена на нее сильно упала. Но покупать икру дешевле трех тысяч рублей за килограмм не стоит. Иначе, празднование нового года может закончиться серьезным пищевым отравлением.

Ранее Пятый канал сообщал, что Росрыбнадзор накнануе Нового года дал несколько советов, как правильно выбирать икру при покупке.