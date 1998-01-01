На продукты с ГМО теперь будут наносить специальные знаки

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Благодаря маркировке у покупателей появится возможность более осознанно подходить к выбору продуктов.

Фото: www.globallookpress.com

В России вступило в силу требование о маркировке продуктов с ГМО. С 26 декабря, согласно решению Евразийской экономической комиссии, вся продукция с генно-модифицированными организмами должна быть соответствующим образом промаркирована.

Как напоминает РИА Новости, специальный значок можно будет увидеть на упаковке товара, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%.

Специальный значок появится рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.

По словам замруководителя «Роскачества» Елены Саратцевой, в нашей стране из продуктов с ГМО представлены кукуруза, соя, рис и сахарная свекла. Трансгенных продуктов животного происхождения пока нет.

— Но это касается только непереработанных продуктов. Например, если в колбасных изделиях есть растительные компоненты, такие как соя, то там могут быть и ГМО, — добавили в «Роскачестве».

На то, чтобы полностью перейти на работу по новым требованиям, производителям выделили полтора года.

Ранее Пятый канал сообщал, что «Роскачество» провело масштабную проверку молочных сосисок на содержание бактерий кишечной палочки, сальмонелл и листерий, а также металлов, радионуклидов и ГМО.

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