На продукты с ГМО теперь будут наносить специальные знаки

В России вступило в силу требование о маркировке продуктов с ГМО. С 26 декабря, согласно решению Евразийской экономической комиссии, вся продукция с генно-модифицированными организмами должна быть соответствующим образом промаркирована.
Как напоминает РИА Новости, специальный значок можно будет увидеть на упаковке товара, если содержание ГМО в продукте превышает 0,9%.
Специальный значок появится рядом с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС.
По словам замруководителя «Роскачества» Елены Саратцевой, в нашей стране из продуктов с ГМО представлены кукуруза, соя, рис и сахарная свекла. Трансгенных продуктов животного происхождения пока нет.
На то, чтобы полностью перейти на работу по новым требованиям, производителям выделили полтора года.
Ранее Пятый канал сообщал, что «Роскачество» провело масштабную проверку молочных сосисок на содержание бактерий кишечной палочки, сальмонелл и листерий, а также металлов, радионуклидов и ГМО.