Новогодние застолья гарантируют переедание. Ученые подсчитали — в среднем женщины за праздники набирают 350 граммов, мужчины 200. Немного, но цифры, повторюсь, средние, а главное, эти граммы потом никуда не уходят.

Есть два сенсационных изобретения, которые сбрасывают лишний вес, как старую кожу — можно вшить специальный детектор «сытости», можно изменить свою ДНК.

Доктор Вонг из университета Висконсин-Мэдисон показывает новейший девайс для борьбы с ожирением. Это устройство, в отличие от предыдущих, не нуждается в подзарядке. Имплантат буквально живет в желудке, преобразуя механические колебания в нервные импульсы.

— Вот эти проводки крепятся к блуждающему нерву и испускают электрические сигналы, — говорит профессор Висконсинского университета Сюйдун Вонг.

Команда американских ученых пару лет испытывала эти чипы на грызунах. Послушные крысы сбросили до 40% собственного веса.

— Прибор активируется даже от небольшой порции еды. Прямо изнутри, посылая мягкие импульсы, имплантат сообщает мозгу о том, что желудок полон. И подопытные больше не едят, — рассказывает профессор Вонг.

Это новая форма самообмана пока не испытана на человеке. На очереди крупные животные, скорее всего, обезьяны или свиньи.

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Российские остеопаты от такого вмешательства в естественные процессы жизни буквально за голову хватаются.

— Если показывать на себе — то это область подзатылочных бугров.

— Здесь находятся какие-то точки?

Нетрадиционная медицина предлагает мануальные методы борьбы с лишним весом. Специалист из Петербурга и вовсе считает людей физически недоразвитыми на данном этапе эволюции.

— Организм — это саморегулирующая система, и способен справляться со всеми функциями сам. В организм не требуется внедрения каких-то инородных тел, чтобы добиться тех или иных результатов, — пояснил врач-остеопат Михаил Горбунов.

Справедливая критика не останавливает американских ученых. Теперь они предлагают редактирование человека на генетическом уровне. И снова сравнивают полных женщин и мужчин с лабораторными мышами.

— Это мышки могут: голодны –поели, не голодны — не едят. Ожирение — это мультигенная проблема. Если мы что-то здесь исправим, возможно, повлияет на что-то другое, — считает врач-диетолог Сергей Сергеев.

Иностранцев не смущают даже побочные эффекты. Китайцы уже использовали эту технику, когда со скандалом явили миру генно-модифицированных близнецов.

Минздрав рассказал, почему в морозы лучше есть высокоуглеводную, и даже жирную пищу.

Эма и Эля — природное чудо. Наш российский ответ всем фейковым или радикальным заграничным методам. Как две сестры — правильное питание и регулярный спорт — это единственный путь к красоте и здоровью.

— Нужно идти очень медленно, и тогда похудение будет окончательное и правильное. Это действительно работа над собой, упорный труд, — уверены сестры-близнецы.

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