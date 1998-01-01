Эксперты предупреждают о подорожании мобильного интернета в начале 2019 года

Мобильный интернет подорожает В России с начала 2019 года. Такой прогноз дали эксперты информационно-аналитического агентства Content Review, пишет «Ъ».

По словам руководителя организации Сергея Половникова, изменения ценовой политики будут связаны с исполнением «закона Яровой» и повышением НДС с 18 до 20%.

Три российских мобильных оператора — Tele2, «МегаФон» и «Вымпелком» — уже оповестили абонентов о подорожании услуг.

При этом, как отмечает Content Review, ситуация в России за последний год сильно улучшилась. Страна заняла восьмое место в рейтинге самого дешевого мобильного интернета. Средняя стоимость одного гигабайта в 2018 году составила 55,5 рублей.

Как ранее рассказывал Пятый канал, Совет Федерации одобрил принятый Госдумой РФ закон о повышении налога на добавочную стоимость с 18% до 20%. Документ вступает в силу 1 января.