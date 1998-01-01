В московских аэропортах из-за снегопада отменяют рейсы

Зима внесла коррективы и в работу столичных аэропортов. Из-за мощного снегопада задержаны и отменены около 80 рейсов. Несколько тысяч пассажиров были вынуждены провести эту ночь в залах ожидания. С сугробами на взлетно-посадочных полосах пытаются справиться наземные службы. Сейчас снегопад немного утих. Часть самолетов удалось отправить. Но полностью нормализовать работу воздушных гаваней не удается.

Наиболее сложная ситуация в аэропорту «Шереметьево». Там задержаны 21 рейс и 12 отменено. В «Домодедово» не могут вылететь 19 лайнеров. Непогода стала причиной серьезного сбоя и в аэропорту Саратова. Там задержаны более десятка рейсов. Многие пассажиры не могут улететь со вчерашнего вечера. Прогнозы не утешительны — снегопад продолжится еще несколько дней.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Москву обрушится метель, местами прогнозируется гололедица. С начала зимнего сезона в столице выпало непривычно много снега — уже около полуметра.