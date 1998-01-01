Комментатор Черданцев не исключает родства с судьей, лишившим прав Аленичева

Тренера красноярского ФК «Енисей» Дмитрия Аленичева лишили водительских прав на полтора года и оштрафовали на 30 тысяч рублей за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Он был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии в ночь на 19 ноября. Сообщалось, что экс-футболист отдыхал в баре и с кем-то повздорил. Когда он ушел, оппонент сообщил в полицию о нетрезвом водителе.

Решение о лишении Аленичева прав принимал мировой судья Алексей Черданцев. Фамилия судьи взбудоражила соцсети, все гадают, не родственник ли это известного спортивного комментатора Георгия Черданцева. Сам комментатор Черданцев в интервью «Известиям» не исключил такой возможности.

— Он, конечно, не мой родственник, он однофамилец. Но у меня предки из Сибири, поэтому вполне возможно, что он какой-то дальний родственник в каком-то 27 колене.

Ранее Пятый канал рассказывал, как объяснил свое задержание Дмитрий Аленичев.