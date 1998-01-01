Владимир Путин заявил о надежности ракетного комплекса «Авангард»

Минобороны РФ по распоряжению президента провело зачетные летные испытания ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым крылатым боевым блоком. Владимир Путин лично присутствовал на испытаниях. Пуск прошел успешно: стартовавшая из Оренбуржья ракета успешно поразила цель на полигоне Кура на Камчатке.

После испытаний Владимир Путин поблагодарил создателей ракеты и поздравил их с «успешно проведенной работой». Теперь «Авангарды» встанут на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.

— Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс «Авангард» на вооружение РВСН, — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что серийное производство «Авангарда» кратно увеличит эффективность наших войск.