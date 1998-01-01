Правительство США около года выделяло деньги на изучение перепелов под кокаином

По мнению народного избранника, американское правительство ежегодно тратит кучу денег налогоплательщиков — около 114,5 миллионов долларов — на абсолютно бесполезные вещи. К примеру в прошлом году правительством было выделено почти 250 тысяч долларов на обучение лоббированию заинтересованных лиц Руанды и около 361 тысячи — на исследование охоты на лошадей и ослов в древности на Анатолийском полуострове. После — 2,5 миллиона было потрачено на изучение мечтаний и еще 35 тысяч долларов — на убеждение жителей Республики Конго использовать собственные ресурсы. Венец «коллекции безумств» сенатора Пола — изучение сексуальных повадок перепелов под кокаином, на которое страна потратила аж 874 тысячи долларов.

Представитель Республиканской партии не поленился изучить все отчеты — он выписал самые сомнительные пункты и уже отправил эту подборку в надзорное ведомство с просьбой разобраться, сообщает ИА REGNUM.

Кокаин — опасный для здоровья наркотик. Его хранение, употребление и реализация запрещены в России.