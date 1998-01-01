Порошенко анонсировал новые антироссийские санкции

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Украина намерена ввести ограничительные меры в отношении ряда российских депутатов и предприятий.

Фото: www.globallookpress.com

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит новые антироссийские санкции на заседании в среду, 26 декабря. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко. Гослидер уточнил, что санкции затронут депутатов «Единой России» и «ЛДПР», а также ряд российских предприятий, которые якобы «противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставок в вооруженные силы РФ».

Президент Украины добавил, что причиной для новых ограничений стал инцидент в Керченском проливе.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Петр Порошенко отменил военное положение на Украине, введенное 26 ноября в 10 областях страны. Эти меры были приняты после провокации ВСУ в Керченском проливе. Украинские моряки незаконно пересекли морские границы России. Пограничники задержали нарушителей — суд предъявил им обвинения.

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