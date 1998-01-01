Принято считать, что в декабре звезд отечественной эстрады разбирают на праздничные корпоративы, как горячие пирожки. Но действительно ли эта пора так прибыльна для артистов?

— На артистов с годами тратятся все меньше и меньше. Во-первых, кризис. В том виде, в котором мы знали корпоративы до 2008 года, этой индустрии больше нет. Если раньше у топовых звезд было до 90 выступлений в декабре, то сейчас если 10-15 выступлений — это прямо «вау», — поясняет телеведущий Алексей Остудин программе Пятого канала «Светская хроника».

Тем, кто все же не может отмечать Новый год без звезд шоу-бизнеса, придется раскошелиться. Ценник на артистов по-прежнему высокий. Желаете увидеть на своем торжестве Филиппа Киркорова, Николая Баскова или Григория Лепса? Готовьте от семи до одиннадцати миллионов рублей.

— Не каждая компания может позволить себе Стаса Михайлова, Филиппа Киркорова или Григория Лепса. Это топовая ценовая категория, — продолжает Остудин.

Среди певиц первое место на корпоративном олимпе заняла Светлана Лобода. Стоимость ее выступления доходит до семи с половиной миллионов рублей. За три с половиной миллиона можно пригласить на торжество Полину Гагарину. Ольга Бузова от Киркорова и Баскова далека -за нее платят два с половиной миллиона. При этом королеву хайпа некоторые хотят видеть в качестве ведущей, а не певицы.

Корпоративы — это тот случай, когда месяц весь год кормит. Поэтому артисты откладывают все планы и поездки и обязательно проводят декабрь в России.

— Ты всегда можешь отказываться или соглашаться. Есть выбор. Но, поскольку я артист, выбор сделан в сторону зрителя и сцены. Хотя я мечтаю, что однажды у меня будет такое состояние — и на моих счетах, и состояние внутреннее, которые позволят мне отказываться от работы в сторону спокойствия, — рассказывает Ани Лорак.

Но артистам все-таки стоит быть более разборчивыми. Иначе можно попасть в странную и даже опасную ситуацию. Такая случилась с группой «Дискотека Авария».

— Мы выступали у одного бизнесмена. Был ли он бизнесменом? Вряд ли, наверное, бандитом каким-то. И там было 30 девушек с пониженной социальной ответственностью. И они были полностью голые, то есть для меня это было вообще! Нам сказали их трогать нельзя. Они (девушки — прим. ред.) были подарены его друзьям, — вспоминают Алексей Серов и Алексей Рыжов.

Звезды отечественной эстрады признаются, такие случаи, скорее, исключение. Обычно корпоративы проходят довольно гладко, но без казусов тоже не обходится.

— Во времена еще группы «Блестящие», у нас тогда в новогоднюю ночь было четыре концерта. Выходя со второй работы, я спотыкаюсь и естественно ломаю каблук. А мне надо выходить на сцену, а у меня ничего нет. И что делать? Выходить в обычных зимних сапогах. На мне было короткое, яркое, прозрачное платье и зимние сапоги без каблука, я еще зарабатывала тогда немного. В общем, то ли люди были уже изрядно новогодние, то ли я просто старалась весело улыбаться. Пронесло, — вспоминает Юлия Ковальчук.

Но несмотря на высокие гонорары, новогодней ночью готовы пожертвовать далеко не все знаменитости. Во время боя курантов они тоже хотят быть вместе с родными и близкими.

Ранее Пятый канал рассказывал, как пережила болезненный развод с мужем Юлия Михальчик.