Оркестр столичной полиции устроил новогодний флешмоб в аэропорту «Внуково»

Оркестр культурного центра ГУ МВД России по Москве устроил новогодний флешмоб в столичном аэропорту «Внуково». Сначала внимание пассажиров привлек звук ударных инструментов, а потом в фойе одного из терминалов аэровокзала со всех сторон стали появляться музыканты.

— Среди ничего не подозревавших пассажиров за считанные минуты собралось 37 полицейских в парадной форме и с музыкальными инструментами. Только тогда зрители поняли, что стали свидетелями необычной новогодней акции, — рассказала Пятому каналу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские-музыканты под управлением дирижера Игоря Канурина исполнили задорное попурри из всеми любимых зимних песен: «Три белых коня», «Потолок ледяной», «В лесу родилась елочка», «Валенки», а также «Танец Феи Драже» из балета Чайковского «Щелкунчик».

Пассажиры, провожающие и встречающие с удивлением и удовольствием снимали неожиданный концерт на камеры мобильных телефонов, а некоторые даже пустились в пляс с музыкантами.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как полицейские со всей России записали музыкальный ролик к 74-й годовщине со дня рождения композитора Марка Минкова — автора песни из многосерийного фильма «Следствие ведут ЗнаТоКи».