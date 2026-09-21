Травмоопасный футбол: ворота упали на 10-летнего мальчика в Башкирии

|
Василиса Власова
Василиса Власова 34 0

Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Футбольные ворота упали на 10-летнего ребенка в Башкирии

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Футбольные ворота упали на 10-летнего ребенка в Башкирии

В Уфимском районе Башкортостана десятилетний мальчик получил травмы из-за упавших на него металлических футбольных ворот. Пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщило 21 сентября Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан, в настоящее время проводится ряд следственных мероприятий, чтобы установить причины и обстоятельства произошедшего. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале ведомства.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Такое решение было принято по указанию руководителя регионального управления СК Владимира Архангельского.

В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям либо бездействию лиц, которые несут ответственность за безопасные условия на спортивном объекте. Руководитель управления отметил, что взял процесс расследования под личный контроль.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Казахстане остановили поезд, чтобы спасти потерявшегося в степи мальчика. Машинист, который ехал мимо заметил ребенка и оперативно остановил движение состава. Каким образом мальчик остался один, без присмотра и в поле, выясняют.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.10
-0.10 96.37
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:10
«Дамполяд» и «рабокриз»: радио «Судного дня» снова вышло в эфир
22:55
В Кабардино‑Балкарии ищут двоих туристов, пропавших на горе Дыхтау
22:35
Москвич пришел в полицию за сыном-драчуном и получил 13 суток ареста
22:15
Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму
22:00
Травмоопасный футбол: ворота упали на 10-летнего мальчика в Башкирии
21:45
«Ашан» и Nestlé продолжат работу в России после передачи долей под управление

Сейчас читают

Трамп не увидел рекордных цен на дизель: при Байдене все равно было дороже
Россиянам несколько раз увеличат пенсии в 2027 году
Последнее испытание Анны Шерлинг: какой удар настиг актрису незадолго до смерти
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен