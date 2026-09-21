«Ашан» и Nestlé продолжат работу в России после передачи долей под управление

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 41 0

Обе организации рассчитывают повысить эффективность своей деятельности.

Какие иностранные компании продолжают работать в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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«Ашан» и Nestlé продолжат работать в России в полном объеме после передачи их долей во временное управление АО «Л. Е. В. Менеджмент». Об этом сообщили пресс-службы компаний.

«Компания АШАН Ритейл Россия продолжает в полном объеме свою коммерческую деятельность в России и заверяет о намерениях безусловно выполнять все обязательства перед клиентами, партнерами и трудовым коллективом», — говорится в сообщении компании «Ашан».

В организации уточнили, что доли компании передали во временное управление в соответствии с указом президента России. При этом речь не идет о национализации или смене владельца.

О продолжении работы также заявила группа компаний Nestlé в России. Организация дала аналогичные обещания, что и «Ашан».

Обе компании выразили уверенность, что сотрудничество с новой управляющей структурой поможет дальнейшему развитию бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к сотрудничеству со всем миром.

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«Ашан» и Nestlé продолжат работу в России после передачи долей под управление

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