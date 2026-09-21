Форт Боярд распахнет двери для посетителей после реставрации

Форт Боярд на юге Франции впервые откроют для туристов после завершения масштабных восстановительных работ в 2028 году, сообщил 21 сентября телеканал BFMTV.

Сейчас историческое сооружение находится под угрозой разрушения из-за эрозии и постоянного воздействия морских волн. На реставрацию крепости французские власти направили более десяти миллионов евро.

Специалисты укрепляют фундамент форта, а также восстанавливают волнорез и гавань возле причала. Работы должны помочь защитить здание от дальнейшего разрушительного воздействия моря и подготовить его к приему посетителей.

Строительство форта Боярд началось в 1801 году по приказу французского императора Наполеона Бонапарта. Возведение крепости продолжалось более полувека и завершилось в 1857 году.

Всемирную известность сооружение получило благодаря одноименному телевизионному шоу, первый выпуск которого вышел во Франции в 1990 году.

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