Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«Убежден, что Государственная дума нового созыва внесет весомый вклад в реализацию масштабных задач, стоящих перед Российской Федерацией, и дальнейшее поступательное развитие страны, осуществляемое под вашим руководством», — говорится в сообщении.

В поздравительной телеграмме Жапаров подчеркнул, что связи между парламентами являются важной частью стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.

Он также выразил надежду на продолжение совместной работы по укреплению отношений между народами России и Киргизии.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с проведением единого дня голосования. Он отметил высокую активность избирателей и заявил, что результаты голосования, по его мнению, показывают поддержку россиянами выбранного курса развития страны.

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