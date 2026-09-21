Президент Киргизии поздравил Путина с успешным проведением выборов в Госдуму

В обращении глава республики также отметил значение сотрудничества двух стран.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил российского лидера Владимира Путина с успешным проведением выборов депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.
«Убежден, что Государственная дума нового созыва внесет весомый вклад в реализацию масштабных задач, стоящих перед Российской Федерацией, и дальнейшее поступательное развитие страны, осуществляемое под вашим руководством», — говорится в сообщении.
В поздравительной телеграмме Жапаров подчеркнул, что связи между парламентами являются важной частью стратегического партнерства и союзнических отношений двух стран.
Он также выразил надежду на продолжение совместной работы по укреплению отношений между народами России и Киргизии.
Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко также поздравил Владимира Путина с проведением единого дня голосования. Он отметил высокую активность избирателей и заявил, что результаты голосования, по его мнению, показывают поддержку россиянами выбранного курса развития страны.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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