Рэперу Элджею запретили въезд на Украину из соображений безопасности

, 22:39 26

Российский исполнитель не сможет посещать Незалежную в течение трех лет.

Фото: Instagram @sayonarabo

Одному из самых популярных российских рэперов Элджею (Алексею Узенюку) на три года запрещен въезд на территорию Украины. Такое решение приняла Служба безопасности Украины (СБУ), передает ТАСС.

Элджей стал далеко не первым российским исполнителем, в том числе рэпером, которому отказали во въезде в Незалежную. Весной этого года концерты рэпера Мота были отменены в Харькове и Киеве все по той же причине — мнимой угрозе безопасности страны.

Ранее Пятый канал сообщал, что певца Виктора Салтыкова также не пустили на Украину.

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