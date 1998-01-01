Бастрыкин велел подчиненным проверить все дела с оправдательными приговорами

Глава Следственного комитата России Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным затребовать все уголовные дела, которые были возвращены московскими судами, а также те, по которым были вынесены оправдательные вердикты, в том числе присяжными. Как сообщает пресс-служба ведомства, центральный аппарат СКР должен тщательно проанализировать эти материалы, чтобы оценить качество предварительного следствия, обоснованность принятых процессуальных решений, и дать оценку профессионализму следователей.

— В случае, если будут выявлены нарушения, в отношении должностных лиц, которые допустили их, либо не приняли исчерпывающих мер к сбору и фиксации качественной доказательной базы, при наличии оснований будут приняты меры дисциплинарного характера, — говорится в сообщении СК РФ.

Кроме того, Следственный комитет намерен разработать предложения по повышению качества предварительного следствия. Особое внимание планируется уделить тем уголовным делам, которые могут рассматриваться судом присяжных.

Как сообщается, проверка будет проведена «в связи с оценкой следствия, высказанной со стороны судейского сообщества».

Недовольство частыми оправдательными приговорами высказала на днях председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. По ее мнению, это связано с тем, что следователи разучились собирать и анализировать доказательства.

Ранее Пятый канал сообщал, что Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему полицейскому Евгению Чуплинскому, признанному виновным в убийстве 19 женщин, и направил дело на новое рассмотрение.