Сестра Элины Быстрицкой борется за наследство актрисы

Софья Шегельман, сестра актрисы Элины Быстрицкой закатила скандал, когда узнала, что наследство Элины Авраамовны может достаться не ей, сообщает Утро.ру.
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Элина Быстрицкая прогремела на весь СССР после роли Аксиньи в экранизации «Тихого дона» 1958 года. Впоследствии она сыграла еще десятки ролей в театре и кино, получила звание Народной артистки СССР и заслуженной артистки РСФСР. Но в последнее время ее здоровье ухудшилось.
Некоторые подробности о конфликте в семье Быстрицкой поведала ее соседка. У 90-летней Элины Авраамовны нет детей, поэтому опеку над ней вязла Ксения — помощница актрисы. Когда появилась информация, что и наследство Быстрицкой может отойти Ксении, в игру ввязалась Софья Шегельман — сестра Элины Авраамовны, проживающая в Израиле.
Ранее Пятый канал сообщал, что в борьбу за наследство Евгения Осина вступила еще одна женщина.