Сестра Элины Быстрицкой борется за наследство актрисы

Софья Шегельман, сестра актрисы Элины Быстрицкой закатила скандал, когда узнала, что наследство Элины Авраамовны может достаться не ей, сообщает Утро.ру.

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Элина Быстрицкая прогремела на весь СССР после роли Аксиньи в экранизации «Тихого дона» 1958 года. Впоследствии она сыграла еще десятки ролей в театре и кино, получила звание Народной артистки СССР и заслуженной артистки РСФСР. Но в последнее время ее здоровье ухудшилось.

Некоторые подробности о конфликте в семье Быстрицкой поведала ее соседка. У 90-летней Элины Авраамовны нет детей, поэтому опеку над ней вязла Ксения — помощница актрисы. Когда появилась информация, что и наследство Быстрицкой может отойти Ксении, в игру ввязалась Софья Шегельман — сестра Элины Авраамовны, проживающая в Израиле.

— Они (Быстрцикая и Ксения — прим. ред.) очень близки, Быстрицкая даже подумывает указать в завещании ее имя. Но Элина Авраамовна попала в больницу, и неожиданно объявилась родственница. Судя по всему, поняла: жизнь не вечна и пора прощупать почву. По приезду в Россию увидела, что, возможно, ей ничего не достанется, закатила дикий скандал. Ксюшу называет шарлатанкой и собирается написать на нее заявление: мол, сестрица пригрела змею на груди. А в чем та виновата? В том, что и в радости, и в горе находилась рядом? — поясняет соседка.

Ранее Пятый канал сообщал, что в борьбу за наследство Евгения Осина вступила еще одна женщина.