МВД предложило внести изменения в российский паспорт

Министерство внутренних дел России предложило внести на последнюю страницу паспорта гражданина напоминание о замене документа в течение 30 дней по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста. Постановление ведомства появилось на портале проектов нормативных правовых актов в среду, 26 декабря.

Кроме этого, данный проект определяет случаи, когда паспорт признается недействительным. Например, при указании неверных сведений или оформлении документа по поддельным бумагам.

Сейчас постановление министерства находится в стадии общественного обсуждения.

Ранее Пятый канал сообщал, что правительство прорабатывает вопрос о создании мобильного приложения, которое может заменить бумажный паспорт.