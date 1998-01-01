МВД предложило внести изменения в российский паспорт

, 22:53 20

Проект постановления ведомства находится на рассмотрении.

Фото: Известия / Виталий Безруких

Министерство внутренних дел России предложило внести на последнюю страницу паспорта гражданина напоминание о замене документа в течение 30 дней по достижении 20-летнего и 45-летнего возраста. Постановление ведомства появилось на портале проектов нормативных правовых актов в среду, 26 декабря.

Кроме этого, данный проект определяет случаи, когда паспорт признается недействительным. Например, при указании неверных сведений или оформлении документа по поддельным бумагам.

Сейчас постановление министерства находится в стадии общественного обсуждения.

Ранее Пятый канал сообщал, что правительство прорабатывает вопрос о создании мобильного приложения, которое может заменить бумажный паспорт.

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