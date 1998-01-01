Одной из самых смелых инициатив этого года можно считать антитабачный проект Минздрава. Это — революция. Цель — снизить число курильщиков в шесть раз, до 5% населения. И вывести табак из оборота. Действовать хотят проверенными методами — пропагандировать ЗОЖ, сделать все пачки одинаковыми и дорогими — то есть поднять акцизы еще. Но, сигареты приносят сотни миллиардов рублей налогов в бюджет. Как их компенсировать?

Сначала запретили курить в барах, потом запугали страшными картинками на пачках и загнали в резервации курилок. Теперь Минздрав наносит решающий удар — в будущем потребители табака вообще исчезнут. Как класс.

— Предполагается, что к 2050 году курильщиков как таковых уже не будет. Это полностью выйдет из моды, из обихода, будут люди, которые не будут подвержены этой привычке, — сказал член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве РФ Виктор Зыков.

Статистика и правда радует. За последние десять лет число курильщиков уменьшилось на треть. Резко упали и продажи сигарет — тоже примерно на 30%. Но вряд ли это заслуга чиновников, уверены эксперты. Все дело в цене, за последние пять лет — пачка подорожала почти вдвое. И это далеко не предел.

— Увеличение цены на сигареты на 10% сокращает количество потребителей примерно на 8% среди стран с развивающейся экономикой, — говорит нарколог Олег Кутушев.

Такими темпами в будущем число курильщиков снизится до 5% населения. И запрет на сигареты уже не будет восприниматься так болезненно — планируют в Минздраве.

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«Это вряд ли», — возражают в табачных кампаниях. В тех же Соединенных Штатах за здоровые легкие нации борются вот уже 50 лет, а дымят в Штатах все равно 15% граждан. К тому же, производители сигарет давно придумали, как снова сделать курение модным.

— Задача основная состоит в том, чтобы снизить вред от курения сигарет. Поэтому исходим их того, что достичь этой цели можно не одними только запретами и ограничениями, но в том числе и предоставлением менее вредной альтернативы совершеннолетним курильщикам, — считает генеральный директор табачной компании Сергей Слипченко.

Менее вредная альтернатива — различные электронные устройства для курения. Их позиционируют как замену табаку. Чиновники от медицины называют это крайне вредной тенденцией. Но пойти на радикальные меры против табачных компаний пока не решаются. В казну сигаретный бизнес приносит по 700 миллиардов в год — 4% от бюджета. И обеспечивает работой огромное количество россиян.

— Не десятки, а думаю, что первая сотня тысяч рабочих мест, это еще и транспортировка, еще и прибыль торгующих учреждений. Это целая цепочка экономических последствий, — сказал доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

Известный артист Рудольф Фурманов из того поколения, что выросло с сигаретой. Бросить курить их не убедит ни Минздрав, ни соображения экономии. Типичная история про героя того времени — режиссера Георгия Товстоногова, который курить бросал всего-то пару раз и лишь на несколько часов.

— Я захожу в его гримуборную и говорю: «Георгий Саныч, вы же сказали, что вы бросили курить. А вы что?» И он так, глядя такими детскими глазами, прячет за спину сигарету. «А кто вам сказал, что я курю?» Я говорю: «Ну, дым идет». Он: «Рудик, наверное, придется отменять концерт. Горит Капелла. Капелла горит», — рассказал народный артист РФ Рудольф Фурманов.

Впрочем, сигарета, как атрибут образа жизни, похоже, уже в прошлом. Государство настроено решительно — 200 рублей за пачку — перспектива ближайшего будущего. Так что уже скоро курение станет не делом привычки, а непозволительной роскошью.

Ранее Пятый канал сообщал, что в аэропорту «Шереметьево» появились современные павильоны для курения, оснащенные обогревателями и пепельницами.