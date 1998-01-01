Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла высотой до десяти километров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения при Российской академии наук.
Сейчас специалисты установили один из наиболее угрожающих кодов опасности для авиации, направляющейся в сторону вулкана — оранжевый. Кроме этого, жителям Камчатки и туристам не рекомендуется посещать район извержения.
Как, в свою очередь, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю, населенные пункты от пепла не пострадали.
Шивелуч считается самым северным действующим вулканом региона. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча составляет около 3,2 тысячи метров. Возраст — 60-70 тысяч лет. Активность вулкана усилилась в мае 2009 года.
Ранее Пятый канал сообщал, что 20 декабря у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5.