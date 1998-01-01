Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил десятикилометровый столб пепла

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Жителям полуострова и туристам рекомендуется не посещать район извержения.

Фото: Twitter @online_transfer

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, выбросил столб пепла высотой до десяти километров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения при Российской академии наук.

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— Это событие на вулкане произошло в четверг утром по местному времени. Пепловый шлейф протянулся на десять километров к северу от Шивелуча,  говорится в сообщении.

Сейчас специалисты установили один из наиболее угрожающих кодов опасности для авиации, направляющейся в сторону вулкана  оранжевый. Кроме этого, жителям Камчатки и туристам не рекомендуется посещать район извержения.

Как, в свою очередь, сообщает Интерфакс со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю, населенные пункты от пепла не пострадали.

Шивелуч считается самым северным действующим вулканом региона. Он расположен в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча составляет около 3,2 тысячи метров. Возраст  60-70 тысяч лет. Активность вулкана усилилась в мае 2009 года.

Ранее Пятый канал сообщал, что 20 декабря у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,5.

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