Почти 40% россиян с оптимизмом встречают 2019 год — опрос

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Уходящий 2018 год россияне считают хорошим или удачным для себя и для своей семьи.

Фото, видео: Пятый канал, Известия/ Константин Кокошкин

Главным событием уходящего года россияне считают Чемпионат мира по футболу. Кроме него, 2018-й запомнится открытием Крымского моста и пенсионной реформой. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Социологи также выяснили, какие оценки люди дали году в целом.

Самый массовый ответ — в целом хороший. 50% опрошенных называют 2018 год в целом хорошим для себя и своей семьи. Еще 7% считают его очень удачным. То есть в целом перевешивают позитивные оценки.

Что касается 2019 года, более половины наших соотечественников смотрят в будущее с оптимизмом: 45% уверены, что год будет хорошим, а 21% так просто рассчитывают на большую удачу. Подавляющее большинство россиян (80%) проведут новогоднюю ночь дома, в кругу семьи.

Ранее Пятый канал сообщал, что согласно опросу ВЦИОМ, самым популярным актером 2018 года жители России посчитали Сергея Безрукова.

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