Главным событием уходящего года россияне считают Чемпионат мира по футболу. Кроме него, 2018-й запомнится открытием Крымского моста и пенсионной реформой. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Социологи также выяснили, какие оценки люди дали году в целом.

Самый массовый ответ — в целом хороший. 50% опрошенных называют 2018 год в целом хорошим для себя и своей семьи. Еще 7% считают его очень удачным. То есть в целом перевешивают позитивные оценки.

Что касается 2019 года, более половины наших соотечественников смотрят в будущее с оптимизмом: 45% уверены, что год будет хорошим, а 21% так просто рассчитывают на большую удачу. Подавляющее большинство россиян (80%) проведут новогоднюю ночь дома, в кругу семьи.

Ранее Пятый канал сообщал, что согласно опросу ВЦИОМ, самым популярным актером 2018 года жители России посчитали Сергея Безрукова.