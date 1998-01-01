Путешествие по-русски — из «Внуково» в «Домодедово» на самолете

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Перелет из одного конца Москвы в другой занял у пассажиров «Уральских авиалиний» 20 минут.

Фото: Известия/ Павел Бедняков

Пассажиры рейса Иркутск — Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» добирались до конечного пункта назначения с приключениями. Как сообщает сайт «ТурДом», борт СЖР 106, следовавший из Иркутска через Москву, в среду, 26 декабря, совершил посадку в аэропорту «Внуково».

После этого один из пассажиров самолета опубликовал на своей странице в социальной сети сообщение о том, что их ждет авиатрансфер в аэропорт «Домодедово».

— Экипаж сказал, что сейчас самолет заправят, обслужат, мы полетим в «Домодедово», а потом в Екатеринбург, — написал в Facebook Ярослав Ширшиков.

Еще через час молодой человек выложил фото с билетом на рейс по маршруту «Внуково» — «Домодедово».

По информации сайта FlightRadar24.com, необычный перелет занял 21 минуту.

Ранее Пятый канал сообщал, что оркестр московской полиции устроил новогодний флешмоб в аэропорту «Внуково».

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