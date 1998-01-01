Секты и сговор с мафией: Россияне рассказали о самых странных причинах увольнений

Увольнение с работы — это не всегда хорошая новость, но некоторые могут рассказывать об этом с улыбкой. Пользователи портала Pikabu поделились своими странными историями.

Так, один из юзеров ушел с прошлой работы из-за необычных наклонностей начальства. По его словам, директор фирмы «стал сектантом и начал вести миссионерскую деятельность».

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Остальные места работы мужчина покидал из-за более «жизненных» причин:

— В других двух (фирмах — прим. ред.) руководителей посадили (даже не из-за меня, обидно), еще парочка раззорилась, — рассказывает пользователь.

Другую девушку уволиться вынудили сплетни. Коллега обвинила ее чуть ли не в сговоре с мафией, когда та попросила бухгалтерию выдавать ей зарплату наличными.

Третья история не столь эпична, но часто встречается в российских фирмах. Девушку под ником GPios уволили из-за того, что она не нашла общий язык с родственницей директора, тоже работавшей в этой фирме. Неправоту сестры начальницы признавали все сотрудники, однако пойти «против» нее, и ввязаться в конфликт решилась только автор истории. За это девушка поплатилась работой. В ответ на вопрос о причине увольнения начальница сказала: «Я все понимаю, но ничего сделать не могу, потому что это сестра».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что президент России Владимир Путин предложил наказывать работодателей за увольнение без оснований.