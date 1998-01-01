Ни один новогодний стол не обходится безе салата оливье. В Роскачестве рассказали, как сделать это блюдо еще вкуснее и не ошибиться с ингредиентами. Ведомство опубликовало рекомендации, как выбрать самую лучшую «докторскую» колбасу, сочный зеленый горошек, хрустящие огурчики и картофель для новогоднего салата.
При выборе колбасы эксперты советуют обратить внимание на две вещи: ее внешний вид и состав. Идеальная «докторская» должна быть обернута в натуральную оболочку. Состав колбасы должен быть прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи.
Не стоит игнорировать и этикетку на банке зеленого горошка. В состав этого ингредиента для оливье должны входить горох, вода, сахар и соль.
Следующее, что должно оказаться в вашей корзине — это картофель. Специалисты рекомендуют обратить внимание на внешний вид овоща перед покупкой. Клубни идеального картофеля должны быть целыми и сухими, а кожура — желтая и неокрепшая. Ни в коем случае не надо брать проросшие, влажные и поврежденные клубни — они только испортят ваш салат.
Еще один ингредиент — оливье — маринованные огурчики. Согласно ГОСТу, в их составе должны быть вода, уксус, соль, натуральные специи и, разумеется, сами огурцы — их доля должна составлять не менее 50%.
Редкое оливье может обойтись без майонеза. От этой заправки во многом зависит «успех» вашего салата, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить его состав. Высококачественный продукт не должен содержать искусственных консервантов, красителей, загустителей и крахмала. В майонезе также должно быть не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира.
Ранее Пятый канал публиковал пошаговый рецепт салата оливье от популярного кулинарного блогера Максима Гринкевича.