Как выбрать идеальные ингредиенты для оливье — рекомендации Роскачества

, 9:34 26

В Роскачестве дали советы по поводу выбора продуктов для главного новогоднего блюда.

Фото: ВКонтакте @calati

Ни один новогодний стол не обходится безе салата оливье. В Роскачестве рассказали, как сделать это блюдо еще вкуснее и не ошибиться с ингредиентами. Ведомство опубликовало рекомендации, как выбрать самую лучшую «докторскую» колбасу, сочный зеленый горошек, хрустящие огурчики и картофель для новогоднего салата.

При выборе колбасы эксперты советуют обратить внимание на две вещи: ее внешний вид и состав. Идеальная «докторская» должна быть обернута в натуральную оболочку. Состав колбасы должен быть прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи.

Не стоит игнорировать и этикетку на банке зеленого горошка. В состав этого ингредиента для оливье должны входить горох, вода, сахар и соль.

Следующее, что должно оказаться в вашей корзине — это картофель. Специалисты рекомендуют обратить внимание на внешний вид овоща перед покупкой. Клубни идеального картофеля должны быть целыми и сухими, а кожура — желтая и неокрепшая. Ни в коем случае не надо брать проросшие, влажные и поврежденные клубни — они только испортят ваш салат.

Еще один ингредиент — оливье — маринованные огурчики. Согласно ГОСТу, в их составе должны быть вода, уксус, соль, натуральные специи и, разумеется, сами огурцы — их доля должна составлять не менее 50%.

Редкое оливье может обойтись без майонеза. От этой заправки во многом зависит «успех» вашего салата, поэтому перед покупкой нужно внимательно изучить его состав. Высококачественный продукт не должен содержать искусственных консервантов, красителей, загустителей и крахмала. В майонезе также должно быть не менее 1% яйцепродуктов и не менее 50% жира.

Ранее Пятый канал публиковал пошаговый рецепт салата оливье от популярного кулинарного блогера Максима Гринкевича.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

9:52
Украина продлила запрет на въезд в страну мужчинам из России
9:34
Как выбрать идеальные ингредиенты для оливье — рекомендации Роскачества
9:23
Почему мыло и зубная паста крайне опасны для детей
9:15
Секты и сговор с мафией: Россияне рассказали о самых странных причинах увольнений
8:53
«Хотите защиты — платите» — Трамп не согласен видеть США «мировым полицейским»
8:42
Самбурская поразила сеть новым фото в купальнике
8:31
Роспотребнадзор открыл «горячую линию» по оказанию услуг такси и каршеринга
8:19
Только краски и ветер: парашютистка создает картины во время прыжка
8:09
В России хотят ужесточить контроль за туроператорами
7:58
Лайфхак: как превратить рафинад в сахар-песок
7:49
Высоту полета МКС увеличили более чем на один километр
7:40
Четыре знака зодиака, которым не повезет в 2019-м
7:33
Видео: Леня из «Ворониных» провел закрытую выставку своих фоторабот
7:26
30 голых женщин и бандиты — дикий корпоратив «Дискотеки Аварии»
7:17
Бузова запуталась в слишком длинном платье и рухнула в гримерке — видео
7:10
Жизнь в стране восходящего солнца — впечатления петербурженки о Японии
7:01
В какой стране безопаснее всего инвестировать в криптовалюту в 2019 году
6:46
Житель Швейцарии лишился миллиона через несколько секунд после выигрыша
6:29
Россия создает беспилотник для борьбы с дронами
6:16
Денис Мацуев пожелал россиянам в Новом году быть сильнее и ходить на концерты

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама