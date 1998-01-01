Ни один новогодний стол не обходится безе салата оливье. В Роскачестве рассказали, как сделать это блюдо еще вкуснее и не ошибиться с ингредиентами. Ведомство опубликовало рекомендации, как выбрать самую лучшую «докторскую» колбасу, сочный зеленый горошек, хрустящие огурчики и картофель для новогоднего салата.

При выборе колбасы эксперты советуют обратить внимание на две вещи: ее внешний вид и состав. Идеальная «докторская» должна быть обернута в натуральную оболочку. Состав колбасы должен быть прост: говядина, свинина, яйца, соль, молоко и специи.

Не стоит игнорировать и этикетку на банке зеленого горошка. В состав этого ингредиента для оливье должны входить горох, вода, сахар и соль.

Следующее, что должно оказаться в вашей корзине — это картофель. Специалисты рекомендуют обратить внимание на внешний вид овоща перед покупкой. Клубни идеального картофеля должны быть целыми и сухими, а кожура — желтая и неокрепшая. Ни в коем случае не надо брать проросшие, влажные и поврежденные клубни — они только испортят ваш салат.

Еще один ингредиент — оливье — маринованные огурчики. Согласно ГОСТу, в их составе должны быть вода, уксус, соль, натуральные специи и, разумеется, сами огурцы — их доля должна составлять не менее 50%.