Видео: Три человека погибли при пожаре в Ростовской области

В городе Шахты Ростовской области загорелся частный дом — в огне погибли трое человек, в том числе один ребенок. Еще трое детей были госпитализированы — среди спасенных пятилетний ребенок и двое 15-летних подростков.

О возгорании стало известно ранним утром 27 декабря. Площадь пожара в частном доме составила 70 квадратных метров. Причины возгорания, а также состояние госпитализированных детей уточняются. Также неизвестно, остался ли в доме еще кто-то.

Сейчас на месте ЧП работают пожарные, дознаватели выясняют причину происшествия.

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