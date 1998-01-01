Джанабаева и Меладзе встретят Новый год отдельно

Экс-участница группы «Виагра» Альбина Джанабаева рассказала, что встретит Новый год отдельно от мужа, Валерия Меладзе. Разлучиться супругам придется из-за работы.

Как сообщила артистка, утром 31 декабря они с супругом устроят «праздничный завтрак», после чего отправятся каждый по своим делам. Новогоднюю ночь звездам придется провести порознь — Меладзе будет выступать за пределами России. Однако контакт пара поддерживать будет. Джанабаева подчеркнула, что планирует регулярно созваниваться с мужем.

Альбина рассказала также, что Валерий всегда очень ответственно подходит к выбору подарков и спрашивает у нее, что ей хотелось бы получить. Певица подчеркнула, что Меладзе не сторонник бесполезных подарков, поэтому заранее выясняет предпочтения своих домочадцев.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что брат музыканта Константин Меладзе в восторге от сюрпризов, которые на праздники делает ему жена.