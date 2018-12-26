Лео Месси выложил фото с красоткой-женой в купальнике

Лионель Месси выложил в Instagram фото со своей женой Антонеллой Рокуццо и за полдня собрал восемь миллионов лайков. На снимке пара позирует возле бассейна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Leo Messi (@leomessi) 26 Дек 2018 в 10:32 PST

Рокуццо и Месси поженились в 2017 году после девяти лет совместной жизни и рождения двух детей. Известно, что семьи Лионеля и Антонеллы происходят из аргентинского города Росарио и давно дружат.

Число подписчиков Месси в Instagram перевалило за 100 миллионов и под фото сразу образовалась «стена» из комментариев.

— Король с королевой!

— Мой король! Твоя возлюбленная также прекрасна, как и твоя игра!

— У Месси даже жена лучше, чем у (Кришиатну — прим. ред.) Роналду.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередной награде, которую получил Месси.