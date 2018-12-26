Лео Месси выложил фото с красоткой-женой в купальнике

, 15:19 Фото 126

На снимке у бассейна знаменитый футболист позирует вместе с супругой.

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

Лионель Месси выложил в Instagram фото со своей женой Антонеллой Рокуццо и за полдня собрал восемь миллионов лайков. На снимке пара позирует возле бассейна.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Рокуццо и Месси поженились в 2017 году после девяти лет совместной жизни и рождения двух детей. Известно, что семьи Лионеля и Антонеллы происходят из аргентинского города Росарио и давно дружат.

Число подписчиков Месси в Instagram перевалило за 100 миллионов и под фото сразу образовалась «стена» из комментариев.

— Король с королевой!

— Мой король! Твоя возлюбленная также прекрасна, как и твоя игра!

— У Месси даже жена лучше, чем у (Кришиатну — прим. ред.) Роналду.

Ранее Пятый канал рассказывал об очередной награде, которую получил Месси.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

15:48
Следком озвучил первые подробности взрыва в Хабаровске — видео
15:36
Видео: первые минуты после столкновения поезда и маршрутки в Петербурге
15:27
«Мой горшок с детства стоял в Ялте»: Лолита пояснила свои слова о Крыме
15:19
Лео Месси выложил фото с красоткой-женой в купальнике
15:09
Центробанк аннулировал лицензии крупнейших форекс-игроков
15:00
Поезд протаранил маршрутку в Санкт-Петербурге — очевидцы
14:54
Путин встретился с мальчиком, который мечтал пожать президенту руку
14:38
Западные СМИ обсуждают успешные испытания «Авангарда»
14:26
Количество невыездных россиян достигло максимума в концу 2018 года
14:26
ЦОДД заранее предупредил водителей Москвы о непростой ситуации на дорогах
14:22
Пассажиров рейса Новосибирск-Москва напугали языки пламени в двигателе
14:19
«Женился по глупости»: Боярский рассказал об отношении к штампу в паспорте
14:14
«Чтобы всем было джинглбэлсно» — Дакота порадовала фанатов откровенным фото
14:12
Первые поезда проедут по Крымскому мосту в конце 2019 года
14:00
Ким Кадашьян рассказала, как худеет после Рождества
13:53
Вид на жительство в России для иностранцев предложили сделать бессрочным
13:39
Жена Башарова пообщалась с журналистами после сообщений об избиении
13:35
Елена Борщева показала на фото своего мускулистого «поставщика» яиц для поделок
13:24
Украинский политолог Ковтун попал в базу данных сайта «Миротворец»
13:10
Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с Днем спасателя

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Только на Пятом! «Вся правда о праздничном столе»

Специально для своих зрителей Пятый составил рейтинг самых популярных новогодних блюд и выяснил, как выбрать действительно качественные продукты и напитки, которые будут не только вкусны, но и безопасны для здоровья.

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

80 лет — время побед: Пятый канал подводит итоги года

2018-й год по праву войдет в историю Пятого канала, как один из самых успешных и ярких периодов.

5-tv.ru

Реклама