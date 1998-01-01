Обыски в компании «Красное&Белое» завершились

ФСБ завершила обыски в магазинах «Красное& Белое». Информация об этом появилась на странице торговой сети в Twitter. Сотрудники шутливо оповестили покупателей о том, что все закончилось благополучно — никакого несоответствия законодательным требованиям найдено не было.

— Искали новогодние сладкие подарки, но не нашли. Они все уже у Деда Мороза, — говорится в посте, опубликованном в четверг, 27 декабря. Сейчас все магазины сети работают в штатном режиме, сообщает издание «Экономика сегодня».

Искали новогодние сладкие подарки, но не нашли. Они все уже у деда мороза.

Магазины пока работают, полны напитков и товаров. Самое время закупиться, ведь что будет завтра мы не знаем. #кбживи pic.twitter.com/dSPasvu75l — Krasnoe& Beloe (@KrasnoeBeloe) 27 декабря 2018 г.

О том, что в нескольких магазинах «Красного& Белого» Москвы и Челябинска проводятся обыски, стало известно в среду, 26 декабря. Специалисты Росалкогольрегулирования и ФСБ изъяли всю документацию и тщательно обыскали офисы, складские помещения и торговые точки сети. Сообщалось, что мероприятия могли быть связаны с информацией об уклонении от уплаты налогов.