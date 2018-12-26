Обыски в сети алкомаркетов «Красное и Белое» проходят в Москве и Челябинске

В Москве и Челябинске сотрудники ФСБ, налоговой и Росалкогольрегулирования нагрянули с обысками на склады, в офисы и магазины сети алкомаркетов «Красное& Белое», принадлежащей миллионеру Сергею Студенникову. Как сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах, спецоперация связана с подозрениями в уклонении от уплаты налогов.

Официального подтверждения информации пока нет. По данным агентства, Сергей Студенников занимает 115-е место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes, его состояние оценивается в 950 миллионов долларов.

Сам предприниматель заявил в интервью РБК, что в курсе происходящего, но не знает причину обысков.

Ранее Пятый канал рассказывал об обысках в управлении культуры и духовного развития администрации Якутска.