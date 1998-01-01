Видео: Почему Игорь Корнелюк пропал с телеэкранов

В 2018-м песне «Билет на балет» — 40 лет. Игорь Корнелюк принимает в гостях программу Пятого канала «Светская хроника» у себя в загородном доме под Санкт-Петербургом. Почему композитор и исполнитель пропал с телеэкранов, хотя по-прежнему собирает аншлаги? О чем мечтает и о чем жалеет знаменитый артист?

— Обычно, когда к нам приходят гости, я выпускаю сначала Боню (собаку — прим. ред.). И сразу у гостей складывается впечатление, что хозяева ужасно рады, — рассказывает Игорь Корнелюк.

Этот дом семья артиста построила 16 лет назад, в престижном районе Ленинградской области — Сестрорецке.

— Причем строила Марина это все. Она подбегает к строителям и говорит: «Нет, я же вам говорила, арматуру на 16, сцепка должна быть другой!» Я смотрел на нее изумленными глазами, потому что не понимал, откуда хоровик-дирижер может разбираться в арматуре, и как ее надо укладывать в бетон.

Марина — жена композитора. Они вместе уже 36 лет. Сыну Антону 35. Он живет отдельно.

— Несмотря на то, что нам с Мариной очень тяжело жилось по молодости, я бы настрогал много-много детей. Чтобы было их штук 18. Зато сейчас было бы столько радости, когда детей много и внуки бы бегали. Детей должно быть много, потому что потом будет много-много радости.

Сейчас 56-летний Корнелюк мечтает о внуках. Сын Антон пока не торопится порадовать родителей наследниками.

— Думаю, что дед я был бы лучше, чем папаша. Потому что дети рождаются — родители еще молодые, проблем много. Не до детей. А уже когда человек пожил…

Корнелюк написал более 200 песен. Его хиты исполняли Михаил Боярский, Анне Вески, Филипп Киркоров, Эдита Пьеха. При невероятной популярности артист нечасто появляется на экранах. Почему Корнелюк не стремится засветиться, как многие его коллеги?

— Я не пытаюсь мериться с другими артистами: у кого толще, у кого шире. Мне все это неинтересно. Я рад, что у меня есть свои поклонники, которые уже много лет, которые еще с 80-х годов приходят на концерты.

На цокольном этаже Игорь Корнелюк оборудовал собственную музыкальную студию, где пропадает круглыми сутками. Жене нелегко вытащить мужа оттуда.

Саундтрек, написанный к сериалу «Бандитский Петербург» в 2000 году, побил все рекорды популярности. Но сейчас композитор сделал паузу в своих близких отношениях с кинематографом. Неужели его больше не жалуют режиссеры?

— Три года я осуществлял и сейчас уже заканчиваю мечту всей своей жизни: я писал оперу. Вот сейчас идет корректировка партитуры.

Сейчас Корнелюк заметно похудел, следит за питанием. Тренироваться его не надо заставлять — он сам очень хочет быть здоровым, чтобы продолжать жить и творить. И, конечно, нянчить внуков в отличной форме.

— Стоит сильно-сильно захотеть, только сильно-сильно! И жизнь, как по мановению волшебной палочки, начнет меняться. Потому что пока человек хочет, он живет. Будьте счастливы, с Новым годом!

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